Dopo il triplice fischio dell'Arechi, Paulo Sousa, tecnico della Salernitana, si presenta davanti alle telecamere di Sky Sport per un'analisi a caldo del match contro l'Inter, perso 4-0 dai campani.

Per un'ora abbondante la Salernitana ha espresso un buon calcio, poi è emersa la fragilità emotiva.

"Sono d'accordo con l'analisi, anche se i primi 10'/12' l'Inter ha creato, arrivando bene sui quinti e con altri giocatori dentro l'area. La squadra poi ha iniziato a crescere fino al gol, nel primo tiro in porta dell'Inter. Quando la squadra poteva incidere, soprattutto verso la fine del primo tempo e non solo in transizione, abbiamo iniziato a creare diverse opportunità. Però serviva quell'efficacia che l'anno scorso abbiamo avuto. L'ingresso di Lautaro ha messo qualità e freschezza, poi noi ci abbiamo messo del nostro. Lo sbalzo emotivo su quello da fare ha dato all'Inter la possibilità di costruire un risultato largo che ci penalizza tanto".

Come vivi queste voci sul tuo futuro?

"Con molta serenità e consapevolezza del lavoro che facciamo dal primo giorno. L'obiettivo è migliorare il potenziale della squadra, integrando i nuovi al più presto, sapendo che giocatori come Dia e Candreva sono determinanti e fanno alzare la qualità".

È giusto che tu venga messo in discussione o non accetti queste voci?

"No, io la vivo serenamente, sono sereno con me stesso. Sono consapevole del mio lavoro, questo fa parte del gioco e lo accetto. Non lo posso controllare, ma questo non mi deve disturbare. Io devo essere concentrato nel lavoro, nella crescita di giocatori giovani che vogliono continuare a crescere proponendosi in modo diverso in campo per aiutare la squadra e la società a salvarsi".

In questa stagione la Salernitana non è mai riuscita ad andare in vantaggio. Come mai?

"Ci è successo anche l'anno scorsodi fare qualche partita di questo genere, ma alcune siamo riusciti a rimontarle. Lavoriamo per migliorare nella fase di non pssesso, quando le linee si devono abbassare, perché siamo più forti difendendo alti. L'anno scorso siamo stati i secondi in Serie A per efficacia, quest'anno siamo ultimi. Stiamo crescendo in possesso ed occasioni da gol, ma l'efficacia ci sta mancando e sta penalizzando i punti e i risultati".