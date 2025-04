La Roma Femminile cade in casa per 2-1 contro la Juventus, che ormai ha messo le mani definitivamente sullo Scudetto, e si giocherà sabato 19 all'Arena Civica la qualificazione alla prossima Champions League femminile in un vero e proprio spareggio con l'Inter. Valentina Giacinti, attaccante delle giallorosse, commentando la sconfitta odierna ai canali ufficiali del club l'esito della partita dove ha trovato la sua rete numero 50 con la Roma, manda un segnale alle nerazzurre: "Adesso prepariamo al meglio la partita con l'Inter. Vogliamo conquistare la Champions League. Lavoreremo e cercheremo di farci trovare pronte".