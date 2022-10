Federico Guidi, allenatore della Roma Primavera, esprime la sua soddisfazione per il successo contro l'Inter ai microfoni di Roma TV: "È stata una bellissima partita, da giocare e da vedere. Ma non poteva essere altrimenti, perché sia i ragazzi in campo, sia chi era in panchina, sono tutti elementi di talento, di prospettiva. Devo fare i complimenti alla squadra: come non ero preoccupato dopo il pareggio di Empoli, ma arrabbiato per alcuni atteggiamenti, devo dare atto loro che questo è un gruppo che lavora sempre molto bene. La partita di oggi ne è la testimonianza".