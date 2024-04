Grossi problemi in attacco per l'Udinese. In vista della sfida di lunedì con l'Inter, infatti, il tecnico Cioffi avrà le scelte obbligate. Già privo di Lucca squalificato e del lungodegente Deulofeu, l'allenatore dei friulani non potrà contare neppure sull'infortunato Davis (polpaccio ko) e sul brasiliano Brenner.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, Brenner è dovuto tornare in Brasile per gravi problemi familiari e non sarà a disposizione contro i nerazzurri. L'unica opzione da affiancare a Thauvin, dunque, resta Success, ancora a secco in campionato dopo 29 presenze.