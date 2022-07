Ultimo allenamento nel tardo pomeriggio a Décines-Charpieu per l'Olympique Lione, prima che la squadra di Peter Bosz prenda il volo alla volta di Cesena dove domani i francesi sfideranno l'Inter in quella che per loro sarà l'ultima amichevole di preparazione prima dell'inizio della Ligue 1. Intanto, c'è grande entusiasmo intorno ai Gones da parte dei tifosi nonostante i risultati un po' altalenanti delle partite disputate sin qui: martedì scorso, quasi duemila sostenitori si sono presentati per assistere all'allenamento a porte aperte, anche per vedere da vicino i primi passi con la nuova divisa del difensore Nicolas Tagliafico.