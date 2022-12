Napoli subito in campo dopo il brutto ko subito in amichevole ieri contro il Lille. Questa mattina, all'SSCN Konami Training Center, Luciano Spalletti ha diviso il gruppo in due: da una parte i giocatori che hanno giocato contro i francesi hanno svolto lavoro di scarico sul campo 1, mentre gli altri sono stati impegnati in un allenamento con la Primavera disputando una serie di partitine.

Intanto, informa il sito del club azzurro, sono rientrati tutti i Nazionali reduci dal Mondiale: Lozano, Olivera e Anguissa hanno fatto allenamento completo con il gruppo, al pari di Rrahmani che può considerarsi recuperato; Zielinski e Kim hanno svolto lavoro personalizzato.