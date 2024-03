Osimhen è stato convocato per la trasferta di Milano contro l'Inter, ma il titolare al centro dell'attacco del Napoli dovrebbe essere Raspadori, affiancato da Politano e Kvara. Lo riporta il Corriere dello Sport, completando la formazione di Calzona con Meret in porta, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera in difesa e Anguissa, Lobotka e Traore a centrocampo.