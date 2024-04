Allenamento mattutino per il Milan, prima del derby con l'Inter atteso dal ritorno dei quarti di finale di Europa League contro la Roma. Per i rossoneri inizio in palestra per l'attivazione muscolare, poi l'uscita in campo per completare il riscaldamento attraverso alcuni esercizi tra gli ostacoli bassi.

La sessione è poi proseguita con il gruppo impegnato in una serie di esercitazioni tecniche focalizzate su possesso palla e finalizzazioni prima della consueta partitella su campo ridotto. Questo il report del club rossonero.