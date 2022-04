Come l'Inter, anche la Juventus tornerà oggi in campo per preparare la sfida di domenica sera. La speranza di Allegri è quella di recuperare tutti i suoi acciaccati, a partire da Vlahovic, costretto a saltare gli impegni con la Serbia per un piccolo fastidio all'inguine. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, l'ex viola non preoccupa. E anche Alex Sandro e Zakaria potrebbero farcela a tornare tra i convocati. "Si aggregherà al gruppo Cuadrado, tornato in Italia perché squalificato, in attesa degli altri nazionali. Gli ultimi saranno gli altri sudamericani Arthur e Danilo, a ridosso del match", spiega la rosea.