Dopo la beffarda sconfitta contro il Genoa, la Juventus è tornata già quest'oggi al lavoro per iniziare a preparare la finale di Coppa Italia di mercoledì contro l'Inter. Il gruppo di Massimiliano Allegri ha come sempre affrontato il menu post partita: scarico per i giocatori più impegnati ieri, campo (esercitazioni tecniche per il giro palla , possesso e partitella finale) per gli altri. Domani nuova seduta mattutina.