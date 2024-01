Il mercato invernale sta per concludersi, ma la Juventus prova a centrare un colpo per rinforzare il centrocampo. Come spiega oggi la Gazzetta dello Sport, nella settimana che conduce al match con l'Inter, i bianconeri stanno valutando un colpo last-minute: nel mirino sono finiti Bonaventura e Pereyra: finora nessun accordo con Fiorentina e Udinese.