Alberto Gliardino può tirare un sospiro di sollievo rispetto all'infortunio accusato da Junior Messias in Genoa-Juve. La risonanza a cui è stato sottoposto il brasiliano ex Milan, infatti, ha evidenziato solo una piccola distrazione a livello muscolare che gli farà saltare il match sul campo del Sassuolo ma che non dovrebbe impedirgli di esserci per l'ultima dell'anno contro l'Inter, in programma venerdì 29 dicembre. A proposito di acciaccati, Kevin Strootman è rientrato in gruppo dopo esserne rimasto ai margini dallo scorso 28 novembre per via di un problema fisico.

Lo riporta Il Secolo XIX.