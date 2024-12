Romagnoli salta l'Ajax ed è in dubbio per l'Inter. Come riferisce il Corriere dello Sport, ieri il centrale ha svolto gli esami strumentali al ginocchio sinistro dopo il contrasto con McTominay che ha costretto l'ex Milan ad abbandonare il campo contro il Napoli. L'esito è stato di leggera distorsione, per un problema che non sembra grave ma comunque tale da perdere l'impegno di coppa di giovedì ad Amsterdam e da dover monitorare la situazione in vista dell'Inter.

"Per giovedì si spera nel recupero di Pellegrini e Vecino, entrambi out nell'ultima settimana. Il terzino aveva riportato a Parma un edema muscolare. L'uruguaiano, invece, si era fermato per uno stiramento contro il Ludogorets (28 novembre): ha ripreso ad allenarsi in modo differenziato. Rovella tornerà dalla squalifica, Castellanos al contrario verrà fermato dal giudice sportivo in campionato. Il suo impiego con l'Ajax appare scontato.