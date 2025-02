Dopo aver schiantato l'Inter giovedì scorso con una rosa ridotta all'osso, la Fiorentina viaggerà verso Milano, dove domani è in programma la gara che chiude la 24esima giornata di Serie A, potendo contare su quasi tutti i nuovi acquisti arrivati nel mercato di gennaio: prima convocazione, dunque, per Nicolò Zaniolo, Nicolò Fagioli e Cher Ndour ma non per Pablò Marì, alle prese con un infortunio. Lo stesso motivo che escluderà dalla sfida di San Siro anche Yacine Adli, già assente giovedì scorso. La lista dei convocati:

1) BELTRÁN Lucas

2) CAPRINI Maat Daniel

3) CATALDI Danilo

4) COLPANI Andrea

5) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

6) DE GEA QUINTANA David (P)

7) FAGIOLI Niccolò

8) FOLORUNSHO IJEMUAN Michael

9) GOSENS Robin Everardus

10) GUDMUNDSSON Albert

11) KEAN Bioty Moise

12) MANDRAGORA Rolando

13) MARTINELLI Tommaso (P)

14) MORENO Matías Agustín

15) NDOUR Cher

16) PARISI Fabiano

17) PONGRAČIĆ Marin

18) RANIERI Luca

19) RICHARDSON Michael Amir Junior

20) TERRACCIANO Pietro (P)

21) ZANIOLO Nicolò