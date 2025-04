Il nome di Prati figura nella lista dei 24 convocati del Cagliari per la trasferta di Milano contro l'Inter, ma l'impiego del giovane regista, che da tre giorni combatte la febbre, è escluso. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport, che ipotizza i sardi in campo con una mediana formata dalla coppia Adopo-Makoumbou.

Sono comunque diversi i dubbi nella testa di Nicola. Davanti a Caprile potrebbe rivedersi Zappa al posto di Palomino, con Mina, Luperto e Augello a completare la difesa. Zortea occuperà la fascia destra, mentre dalla parte opposta le opzioni sono alzare Augello (in questo caso in difesa ci sarebbe Obert) o rilanciare uno tra Luvumbo, Coman e Felici. Sulla trequarti Viola è favorito su Gaetano per appoggiare l'unica punta Piccoli.