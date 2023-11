Alexander Bah, Gonçalo Guedes e David Neres non erano in campo nei primi 15 minuti della seduta di allenamento del Benfica, alla vigilia della sfida di Champions con l'Inter, aperti come di consueto alla stampa. I tre, fanno sapere i colleghi portoghesi di A Bola, si sono sottoposti a cure e hanno lavorato in palestra.

Al contrario, Juan Bernat, che non gioca con le Aquile dallo scorso 31 ottobre, si è invece allenato con gli altri compagni di squadra, così come il giovane portiere André Gomes, ai box dallo scorso maggio per un infortunio alla spalla.