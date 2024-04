Niente rimonta per il Milan, che pur giocando la maggior parte della gara ancora una volta in superiorità numerica, non riesce a ribaltare il risultato dell'andata, subendo al contrario altre due reti che valgono alla Roma la qualificazione alla semifinale di Europa League. L'allenatore dei rossoneri, prossimi avversari dell'Inter, ha così commentato la brutta serata dell'Olimpico. "I tifosi ci hanno ricordato quanto sia importante la gara di lunedì. Ovviamente non saranno contenti dell'eliminazione della sconfitta di stasera".

Il futuro?

"Pensiamo alla prossima partita, poi le somme si tireranno a fine partita. Dobbiamo fare meglio in campionato, dobbiamo avere una reazione e giocare un grande derby".