Il guizzo nel finale di gara di Philip Billing contro l'Inter ha permesso al Napoli di conquistare un punto importante. Intercettato da Radio CRC, il centrocampista danese non nasconde l'emozione per l'urlo del Maradona al momento del gol: "Pelle d'oca, è stato qualcosa di davvero incredibile - le parole raccolte TuttoNapoli.net -. Quando uno segna e sente gridare il suo nome è sempre qualcosa di speciale. Quando li senti gridare è davvero un'esperienza fuori dal comune, così è stato per me. Mi fa venire ancora più voglia di fare altri gol, se il mister dice che possiamo farlo, dobbiamo farlo (ride)".

Poi aggiunge: "Scherzi a parte, abbiamo la mentalità del mister ed è una cosa che ho imparato. È davvero incredibile ogni giorno ed è per questo che penso che questa squadra possa riuscirci per la qualità dei calciatori, per la mentalità e per la gente che lavora intorno al club. Se continuiamo a spingere forte possiamo fare anche grandi cose".