Il Monterrey ha progetti ambiziosi per il Mondiale per Club 2025. Lo ha spiegato Jesus Corona, attaccante dei messicani, lanciando attraverso i canali ufficiali della FIFA la sfida a Inter, River Plate e Urawa Red Diamonds, le squadre inserite nel gruppo di qualificazione dei Rayados: "Abbiamo un obiettivo chiaro in testa: vogliamo provare a passare il girone di qualificazione facendo le cose per bene - le parole dell'ex Porto -. Vogliamo regalare ai tifosi un bel calcio, come stiamo facendo nelle ultime settimane".