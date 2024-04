Non è ancora passata la rabbia per la sconfitta a Florian Thauvin che ancora oggi, a quasi quarantotto ore dal ko di lunedì sera incassato per mano dell'Inter al Bluenergy Stadium, non si dà pace per il rigore non concesso alla sua Udinese. Un disappunto che il francese non fa nulla per nascondere e al contrario rende pubblico tramite social. L'attaccante bianconero, anticipato da Mkhitaryan su un gran pallone lanciato da Kamara che aveva innescato il contropiede dei padroni di casa, insiste su con la sua idea secondo la quale l'anticipo dell'armeno sarebbe stato un contatto da calcio di rigore.

Questo almeno ciò che lascia intendere la 'faccina' (o più correttamente emoticon) utilizzata dal giocatore di Cioffi nella su storia Instagram a corredo della foto che ritrae l'azione di cui sopra, emoticon con la mano sul volto che non lascia dunque dubbi sul disaccordo con l'arbitro che ha lasciato correre, facendo finire il match per 1-2.