Ivan Provedel, portiere della Lazio, così a DAZN: "E' cambiato modulo, interpretazione e approccio. Ho avuto un po' di tempo da spettatore per capire i cambiamenti di Tudor, spero di farlo al meglio. Mandas ha fatto molto bene, non è un caso, sono contento. E' un ragazzo in gamba e con qualità. Ha dimostrato ottime doti".