Leonardo Di Tommaso, centrocampista della Lazio Primavera, presenta per Lazio Style Radio la partita di sabato contro l'Inter di Cristian Chivu, sfida al vertice del campionato Primavera 1: "Classifica? Io sono molto orgoglioso di me e della squadra, non ce lo aspettavamo a inizio anno però poi come sono andate le cose, siamo qua e combatteremo fino all’ultimo. Punto nostro di forza fondamentale è la forza mentale e del gruppo, è l’aspetto principale anche perché se la squadra è divisa i risultati non vengono. Penso noi abbiamo un forte carattere che ci consente di affrontare ogni sfida al massimo”.

Sui nerazzurri aggiunge: "È una squadra molto offensiva, lascia spazi e dobbiamo essere bravi a creare più occasioni possibili. Non abbiamo paura dell’Inter. Arrivati a questo punto, ci giochiamo il campionato. Siamo secondi e non abbiamo nulla da temere rispetto agli altri".