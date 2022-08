L'attaccante spagnolo Pedro, protagonista del match contro l'Inter partendo dalla panchina, dal prato dell'Olimpico commenta l'esito di questa sfida ai microfoni di DAZN: "Sono contento per questa vittoria, per il lavoro della squadra, per i tifosi. Voglio dire grazie per questo momento, è una vittoria molto importante".

Sul gol e l'esultanza.

"Sempre bello fare gol e aiutare la squadra. Bello anche l'assist per Luis Alberto che ha fatto un gol allucinante. Questa vittoria è importante, deve darci la convinzione di lottare con tutti. Siamo sulla strada giusta".