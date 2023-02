Ma chi vede Allegri come favorito per i posti in Champions: "Lì è 1-x-2 - replica l'allenatore della Juventus in conferenza stampa -. Credo l'Inter non abbia problemi a rimanere lì, Milan, Roma, Lazio e Atalanta hanno il 25% di probabilità tutte. La Lazio gioca bene, se li scateni in velocità sono difficili da affrontare. Siamo stati bravi a non concedere campo, a non scatenarli, loro entrano dentro con grande tecnica".