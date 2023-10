José Mourinho dovrà fare a meno anche di Spinazzola in vista del match in programma domani a San Siro contro l'Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'azzurro non ha recuperato e al suo posto giocherà Zalewski. Dall'altra parte ci sarà Karsdorp, in mediana Cristante, Paredes e Bove. In avanti spazio alla coppia Lukaku-El Shaarawy.

La probabile formazione: Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Lukaku, El Shaarawy. All. Mourinho