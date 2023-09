Olivier Giroud lascerà il ritiro della Nazionale francese. Secondo quanto rivelato dall'Équipe, gli esami effettuati questo venerdì dal capocannoniere all time dei Blues hanno evidenziato che non c'è nulla di grave riguardo al problema alla caviglia accusato ieri contro l'Irlanda, ma in via precauzionale, in accordo con il ct Didier Deschamps, è stato deciso che tornerà a Milano per facilitare il suo pieno recupero in vista dei prossimi impegni con il Milan, a partire dal derby contro l'Inter in programma tra otto giorni.