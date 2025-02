Santiago Gimenez è arrivato a Milano questo pomeriggio intorno alle 18.30 dopo essere partito da Rotterdam con un volo privato. Ad attenderlo, all'aeroporto di Linate, una ventina di tifosi rossoneri come riportato da La Gazzetta dello Sport.

Dormirà nello stesso hotel in cui vive Sergio Conceiçao. Domani sosterrà le visite mediche, poi firmerà il suo nuovo contratto a Casa Milan e nel pomeriggio si recherà a San Siro per essere presentato ai tifosi e per gustarsi sugli spalti il Derby di Milano.

La vera novità di mercato in casa Milan è che Tomori ha rifiutato il Tottenham. Milan e Spurs, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, avevano un accordo per un trasferimento da oltre 25 milioni, ma il centrale inglese si è opposto e sarà a disposizione domani per il derby.