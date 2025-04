Si avvicina il momento dei quarti di finale di Champions League per l'Inter, che affronta il Bayern Monaco. Secondo quanto riportato dall'Ansa, i bavaresi recupereranno Pavlovic e Coman rispetto all'andata, ma non gli altri infortunati Upamecano, Davies, Ito, Musiala e nemmeno Manuel Neuer.

Contrariamente a quanto filtrato questa mattina, infatti, l'estremo difensore tedesco sarà sì a Milano ma solo per sostenere i compagni di squadra, in quanto capitano. Non ha infatti ancora recuperato dal problema muscolare che lo affligge.