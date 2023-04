"Questa è una squadra con spirito collettivo e così possiamo sognare tutto" ha avvisato Olivier Giroud, nell'intervista rilasciata all'Equipe, in vista della semifinale di Champions all'orizzonte contro l'Inter. "L'unica volta che sono approdato in semifinale, poi ho vinto con il Chelsea, ed eravamo anche allora degli outsider. Neanche stavolta eravamo i favoriti ma abbiamo eliminato il Napoli. Il Milan sta ritrovando il suo posto, grazie a una bella squadra. C'è un'intensità totale e grande solidità che è la nostra forza. Parte da me fino a Maignan".

Adesso l'Inter:

"Sarà un derbissimo, Milano sarà in fiamme. Una partita incredibile, con un'italiana in finale in ogni caso. La città vivrà qualcosa di incredibile e noi pure".