Intervistato da Il Secolo XIX, il difensore del Genoa, Johan Vásquez ha parlato del match in arrivo contro l'Inter. "Ora sto bene, non so se gioco ma sono pronto" ha esordito il messicano: "Contro l'Inter è una sfida che si prepara da sola per le motivazioni che ti dà questo tipo di avversario. Giochiamo contro la capolista, ma anche noi stiamo facendo bene in difesa. Sarà una bella gara".

Negli ultimi due mesi il Genoa è stata l'unica squadra in grado di fermare l'Inter. Che effetto fa?

"Se dà fiducia? Da un lato sì perché, se ci crediamo, significa che possiamo fare risultato. Dall'altro però non dobbiamo pensare che avendo pareggiato all'andata torneremo da San Siro con un risultato positivo. Quello è il passato, dobbiamo pensare al presente".

Su Lautaro Martinez:

"L'ho affrontato anche due anni fa a Marassi quando pareggiammo 0-0 e poi con la Cremonese. È un attaccante fortissimo, sa sempre dove stare, dobbiamo cercare di restargli vicino, ma non troppo perché lui ti può spostare col suo corpo, fisicamente è molto forte, infatti lo chiamano Toro. Possiamo fermarlo solo aiutandoci e stando tutti insieme".