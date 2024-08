A pochi giorni dal via del campionato e dalla sfida interna con l'Inter, il Genoa ha trovato il suo rinforzo per la difesa: secondo Sky Sport, è in arrivo Brooke Norton-Cuffy, classe 2004 che sarà prelevato dall'Arsenal a titolo definitivo per una somma di 2 milioni di euro di parte fissa e 2 di bonus, più una percentuale sulla futura rivendita. Il calciatore è atteso in città già domani per le visite mediche e la firma sul contratto.