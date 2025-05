"C'è tante delusione, non tanto per la sconfitta ma soprattutto per le persone che lascio". È questo il commento a caldo di Jonas Harder a Sportitalia dopo la sconfitta della Fiorentina nella finale scudetto con l'Inter: "Ho una carriera ancora da iniziare, ma ora penso solo al rammarico e a quello che abbiamo lasciato per strada. Il ricordo più bello? Le persone che ho conosciuto qui".