La missione milanese del Bayern Monaco è difficile, ma non impossibile. E' il concetto espresso da Max Eberl, direttore sportivo dei bavaresi, che si è detto fiducioso rispetto alla possibilità di passaggio del turno in semifinale di Champions League della squadra di Vincent Kompany, domani chiamata a ribaltare il 2-1 subito all'Allianz Arena contro l'Inter: "Siamo capaci di vincere in trasferta, lo abbiamo dimostrato in passato, ma anche in questa stagione - ha sottolineato il dirigente ai cronisti prima di partire alla volta di Milano -. Andiamo là per vincere. Siamo fiduciosi e vogliamo avanzare nella competizione. La squadra è concentrata su una partita molto importante. Tutti sanno che è molto complicata; abbiamo perso l'andata 2-1 in casa. Nonostante questo, la squadra è ottimista e spera di poter vincere anche in trasferta. Non sarebbe per forza un miracolo, ma dobbiamo impegnarci al massimo per riuscirci. Domani dobbiamo recuperare lo svantaggio, quindi ci serve carattere, ma la squadra ce l'ha. Non dovremo essere per forza belli, ecco perché abbiamo una possibilità. Naturalmente, anche la qualità calcistica gioca un ruolo, perché se riesci a tenere la palla sotto pressione, hai più possibilità di segnare".