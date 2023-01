Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini ha ribadito il suo pensiero sulla differenza fra Serie A e Coppa Italia in vista della sfida di martedì sera a San Siro contro l'Inter: "In Coppa Italia è una partita secca a Milano, dopo tre giorni. Mi viene da dire, ma non è una scusa, che quest'anno è un campionato più importante, vista la classifica che si è creata. Però nessun alibi, andiamo a Milano cercando di andare avanti, perché questa è una competizione a cui teniamo".