Parlando con ESPN.nl, Denzel Dumfries ha condiviso un aneddoto sulla sua prima convocazione nella nazionale dei Paesi Bassi. Ieri, l'interista è stato selezionato ufficialmente tra i 26 prescelti di Ronald Koeman per il Mondiale 2026, una notizia che gli ha fatto ripensare a un episodio divertente legato alla sua prima volta a Zeist: "Ero vicino al centro sportivo con i miei migliori amici due ore prima del raduno. Aspettavamo in macchina perché non potevo permettermi di arrivare in ritardo. Eravamo parcheggiati da qualche parte a Zeist, e siamo rimasti lì in attesa. Perché, beh, non si può arrivare nemmeno troppo presto. Questo dimostra quanto lo considerassi speciale e quanto fossi nervoso. È stato fantastico, ovviamente. Ho giocato nella nazionale giovanile e nell'Under 20. Sono entrato in Eredivisie piuttosto tardi. Questo significa che non conoscevo molti dei compagni. Proprio per questo, è stata un'esperienza completamente nuova, molto emozionante".

Anni dopo, Dumfries è diventato un pilastro della selezione Orange: "Era chiaro che sarei entrato a far parte del gruppo della nazionale olandese per il prossimo Mondiale", ha concluso.