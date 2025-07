Nel dare notizia del boom social vissuto dall'Union Brescia, la nuova squadra della città lombarda nata dal trasferimento dell'attività della Feralpi Salò da parte del presidente Giuseppe Pasini, il Corriere di Brescia dà tra le righe la notizia di un innesto importante per lo staff manageriale della nuova formazione Under 23 dell'Inter, che dal vecchio Brescia di Massimo Cellino ha portato a casa l'ex direttore generale Andrea Mastropasqua, che solo lo scorso febbraio si era accasato alle Rondinelle in sostituzione di Luigi Micheli.