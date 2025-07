Intervistato Gazzetta.it, la stella del Milan, Rafa Leao è pronto a riprendersi la scena e il suo Diavolo dopo una stagione deludente da un punto di vista collettivo e individuale: "Il leader è colui che aiuta la squadra a vincere in campo. Io voglio fare questo. Sul campo. Sono al Milan da qualche anno, conosco il club e la pressione che c'è qua. Cerco sempre di aiutare quelli che arrivano, di fare capire loro che qui in ogni momento devi dare il meglio di te perché in una società grande come il Milan conta solo alzare trofei" ha detto prima di dichiarare gli obiettivi senza nascondersi, ovvero tornare a conquistare un trofeo.

Lo scudetto?

"Siamo il Milan e, ripeto, bisogna iniziare a vincere ogni partita. Fin dalla prima".

Una promessa ai tifosi?

"Cercheremo di dare loro delle gioie. In ogni match. Puntiamo a vincere un trofeo".