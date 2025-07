Palla all'Inter: in Viale della Liberazione stanno lavorando per ritoccare la prima offerta da 40 milioni per Ademola Lookman, che non convince affatto l'Atalanta. Un rilancio che potrebbe arrivare a breve, ma, secondo il Corriere di Bergamo, solo per una manciata di milioni, col benestare del fondo Oaktree: i nerazzurri si spingerebbero fino a 42- 44 di parte fissa, quota ancora lontana dai 50 richiesti. Gli agenti del 27enne attaccante nigeriano, si legge, giocheranno un ruolo fondamentale in questo tira e molla: del resto, è dall’entourage del nigeriano che è trapelata la prima offerta da 40 milioni, non dal club meneghino in prima persona, chiamato adesso a farsi avanti.

Mentre Lookman continua il percorso di recupero dal suo stiramento al polpaccio sinistro, questa potrebbe essere la settimana giusta per sbloccare l’affare, da una parte o dall’altra. E intanto l'Atalanta è al lavoro per trovare l'eventuale sostituto: la scelta è tra un profilo esperto e per caratteristiche simile a Mateo Retegui, fresco di cessione all'Al-Qadsiah, o tra un giovane versatile sul fronte d’attacco. Da Nikola Krstovic a Beto, punta centrale 27enne dell’Everton, passando per Diego Moreira dello Strasburgo, Georges Mikautadze del Lione e Giacomo Raspadori del Napoli, le alternative non mancano. Anche se la soluzione per il dopo Lookman potrebbe essere già in casa con il nuovo rinforzo Kamaldeen Sulemana; ma la sensazione è che la

dirigenza stia lavorando sottotraccia per portare a Bergamo anche un secondo profilo.