Sogni in grande stile per il Lecce che vola alto e desidera un attacco formato da Camarda e Pio Esposito. Desideri che esprime senza giri di parole lo stesso presidente del club salentino, Damiano Sticchi Damiani che a Sportitalia ha detto: "È un giocatore di qualità e quando è così il dato anagrafico ha un'importanza relativa. Il ragazzo mi sembra pronto, in Serie B ha dimostrato di fare goal in tutti i modi, è strutturato, ha personalità. Se l'Inter non ha voglia di farlo giocare titolare c'è sempre il Lecce".