Dopo Gaia Lonati, un'altra giocatrice saluta l'Inter Women, questa volta però a titolo temporaneo: il club nerazzurro ha comunicato infatti la cessione in prestito di Angela Passeri, difensore classe 2004, al Bologna fino al 30 giugno 2026. La 21enne pescarese ha giocato in rossoblu anche la scorsa stagione, totalizzando dieci presenze. Le felsinee si affidano a lei per cercare l'assalto alla Serie A sfumato nella volata col Genoa la scorsa stagione.