Buchi Laba, giornalista nigeriano dell'emittente radiofonica Wazobia FM, dal proprio profilo su X ha offerto un aggiornamento su Ademola Lookman rinforzando le notizie già note con qualche aggiunta: "Ademola Lookman ha rifiutato il Napoli per ben due volte. L'Atalanta lo vuole dare via a 50 milioni e l'Inter non è disposta ad aumentare l'offerta. L'Atletico Madrid è disposto a farlo, ma Lookman vuole l'Inter. È come un cerchio. Lookman per 50 milioni è un affare. Giocatori di livello inferiore sono andati via per somme più alte", ha affermato.

- Ademola Lookman rejected Napoli. Twice

- Atalanta Wants €50m for him and Inter Milan are not willing to increase the offer.

- Atletico Madrid are willing to but Lookman wants Inter Milan.



It’s like a circle. Lookman for €50m is a steal. Inferior players have gone for Higher.