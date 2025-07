La stella dell'Irlanda Under 21 Kevin Zefi ha espresso apertamente il suo desiderio di lasciare la Roma e cercare una nuova sfida altrove in Europa. In un'intervista esclusiva all'Irish Independent, il ventenne ha ammesso di essere desideroso di chiudere il capitolo del suo periodo in Italia e di riavviare la sua carriera: "Tengo aperte le mie opzioni. Mi piacerebbe andare in una squadra di Championship, ma so che anche Olanda e Belgio potrebbero fare al caso mio. Questa è solo una battuta d'arresto per me. So che con il duro lavoro posso arrivare dove merito", dichiara il ragazzo.

Zefi, arrivato in Italia nelle giovanili dell'Inter, aggiunge: "Questa è la mia ultima possibilità. So dove merito di essere. Il mio sogno è giocare in Premier League. So che se mi impegno al massimo e rimango concentrato solo sul calcio, posso arrivarci", aggiungendo di essere stato "mal consigliato" nel momento in cui ha scelto la Roma. "Ho dentro di me il fuoco per dimostrare che Inter e Roma si sbagliano. Voglio solo tornare a giocare a calcio ed essere felice. È quello che mi manca di più. Voglio mostrare a tutto il mondo del calcio il Kevin Zefi che ero una volta".