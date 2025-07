L'Atalanta non resta con le mani in mano e comincia a muoversi per rimediare all'uscita di Ademola Lookman, che vuole fortemente l'Inter. Secondo gli ultimi aggiornamenti offerti da Sportitalia, è stato compiuto un blitz per Federico Chiesa, giocatore in uscita dal Liverpool. La famiglia Percassi lo riporterebbe in Italia a 12 milioni e il Liverpool contribuirebbe in maniera sostanziale sull’ingaggio, per una somma all'incirca del 50%.

L'idea è quella di offrire all'ex Fiorentina e Juventus un contratto triennale per l’ex Fiorentina e Juventus. Gli ultimi dubbi sono legati allo stato fisico del giocatore.