L'accordo ufficializzato quest'oggi tra l'Inter e il gruppo cinese BYD, nuovo Global Automotive Partner della squadra nerazzurra, prevede che le auto della compagnia vadano ad equipaggiare il top management, lo staff tecnico e i giocatori della Prima Squadra con circa 70 esemplari del modelloSealion 7, vero e proprio manifesto tecnologico del marchio nel suo percorso di evoluzione green, in edizione speciale, personalizzati con dettagli che richiameranno i colori nerazzurri. Successivamente la stessa vettura sarà disponibile in edizione limitata anche per i tifosi e gli appassionati dell’Inter, che potranno avere la possibilità di viaggiare immersi dai colori nerazzurri con la stessa automobile fornita ai giocatori interisti.