Mentre la situazione legata ad Hakan Calhanoglu è intrappolata in una 'realtà kafkiana', come la definisce Tuttosport nell'edizione di oggi, in sede Inter ieri "si è materializzato Edoardo Crnjar, procuratore di Giovanni Leoni". Qualche giorno fa, il direttore sportivo Ausilio "aveva ribadito come il ragazzo piaccia un po’ a tutti all’Inter ma ha condizionato il suo arrivo a una possibile cessione (l’indiziato è Bisseck che ha molto mercato in Premier)" si legge sul quotidiano torinese che sul summit di ieri precisa: "È servito per fare un aggiornamento della situazione, l’Inter ha il pieno gradimento del ragazzo anche grazie alle garanzie portate dal fatto di trovare Chivu come allenatore, motivo per cui il club nerazzurro si sente saldamente in pole position sulle sue preferenze", ma l'affare è da cucinare a fuoco lento.

"Leoni - insieme a Lookman - è il grande obiettivo dei vice campioni d’Europa anche perché Marotta vuole garantire che rimanga forte la presenza di italiani nello spogliatoio. E Leoni ha tutto per diventare un leader di questa squadra".