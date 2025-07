Solito appuntamento del primo pomeriggio di Sportmediaset col mercato durante il quale l'emittente televisiva fa il punto della situazione di casa Inter partendo da Lookman. L'attaccante nigeriano è in attesa che Inter e Atalanta rompano l'empasse nella quale è bloccata la trattativa che lo conduca sotto l'ombra della Madonnina. Empasse che al momento non sembra infrangersi, con le due società ferme sulle proprie posizioni: l'Inter non offre più di 40 milioni, l'Atalanta non accetta nulla sotto i 50. La novità di ieri è il contatto però avvenuto tra i due club, contatto che ha sicuramente 'ammorbito' la situazione.

Se per Lookman non ci sono particolari aggiornamenti, non quantomeno rispetto alle ultime ore, altrettanto si può dire per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista più discusso del mercato italiano, entrato nel mirino prima del Galatasaray, poi del Fenerbahce, club che però non hanno mai imbastito una vera e propria trattativa per il cartellino del turco. L'agente di Calha, Gordon Stipic è a Istanbul, città nella quale risiede ancora Hakan prima di rientrare a Milano per il rientro ad Appiano Gentile in programma per domani. È previsto, secondo SM, un incontro tra il procuratore di Calha e il presidente del Fenerbahce nella giornata di oggi per capire se il club turco recapiterà o meno all'Inter la fantomatica vociferata offerta da 20 milioni che i nerazzurri rifiuterebbero perché troppo bassa.