Da Lu, paese in provincia di Alessandria, dove si sono svolti i funerali di Sergio Viganò, uno dei decani tra i massofisioterapisti del calcio italiano, l'ex ct azzurro Roberto Mancini ricorda così la figura di uno dei suoi collaboratori storici, che ha lavorato con lui anche all'Inter: "Il 'Viga' era una persona buona. Per me una persona speciale, per tutti noi. Siamo stati insieme talmente tanti anni che lo considero un fratello maggiore. Lascia tanto, perché persone come lui non se ne trovano. Il suo lavoro lo conosceva alla perfezione, penso sia stato il più grande massaggiatore del mondo. Non solo per me, ce ne sono tanti di giocatori che non sarebbero andati avanti senza il 'Viga'. Abbiamo vinto tante cose insieme, ma anche per merito suo. È un pezzo del nostro cuore che se ne va, purtroppo".