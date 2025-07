La priorità di casa Inter è, inutile sottolinearlo, momentaneamente Ademola Lookman. Obiettivo numero uno per l'attacco di Cristian Chivu che non dimentica la difesa né Giovanni Leoni. Degno di nota è in tal senso il blitz dell'agente del giovane difensore azzurro, Edoardo Crnjar, visita in Viale della Liberazione propizia per servire alla dirigenza nerazzurra "l'occasione per ribadire l'interesse e per tenere salda la presa" sul gioiello del Parma.

Il giovane è "oggetto anche dei desideri di Milan e Juventus, ma pure della Premier, in particolare del Liverpool sono arrivati segnali" e Marotta e compagnia hanno esplicitamente richiesto di essere "aggiornati di qualsiasi evoluzione, in modo poi da poter agire di conseguenza" si legge sul Corriere dello Sport. Quello che riguarda il 2006 resta un affare complicato: i crociati vorrebbero "trattenere il difensore per un'altra stagione, in modo da venderlo ad una cifra ancora più alta. Altrimenti, per lasciarlo andare subito, non chiede meno di 35 milioni". Cifra che con il potenziale esborso di 40 per Lookman, l’Inter non ha disposizione, "ma potrebbe raccogliere un tesoretto adeguato attraverso la cessione degli esuberi e poi tentare l’affondo".