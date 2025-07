"Mi sono riposato e mi sono goduto le vacanze. Ci sono cose che non dipendono da me, io ero sereno a casa a riposarmi e ora ho tanta voglia di cominciare una nova stagione da cui ci aspettiamo molto". Così Nico Paz parla a Sky Sport delle vacanze vissute prima di ricominciare a lavorare con il Como.

"Vogliamo migliorare, abbiamo la squadra per farlo, un allenatore e uno staffo incredibili. Lo scorso anno non eravamo molto conosciuti, io venivo dalla terza divisione spagnola e il Como era neopromosso. Ora le aspettative sono più alte, ma io quando gioco lo faccio perché mi diverto, non penso a queste cose. Voglio solo segnare, fare assist e migliorarci rispetto allo scorso anno", dice ancora l'argentino.