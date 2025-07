Momento particolarmente toccante per Marko Arnautovic, che ieri ha realizzato i classici contenuti social per l'annuncio del suo arrivo alla Stella Rossa Belgrado. L'ex attaccante dell'Inter ha infatti visitato lo stadio Rajko Mitić e soprattutto si è recato nella tribuna dedicata a Sinisa Mihajlovic, suo ex allenatore al Bologna.

E qui, visibilmente commosso, Arna rivela che la scelta di approdare alla Zvezda è stata dettata anche da una promessa fatta a Mihajlovic, scomparso qualche anno fa: "Avevo promesso a Sinisa che sarei venuto alla Zvezda. Ora sono qui", le sue parole. Arnautovic avrà la maglia numero 89.